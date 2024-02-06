Казанский аэропорт стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»

Казанский аэропорт стал лауреатом III премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт-2023» в категории от 2 до 6 млн пассажиров в год. Церемония награждения прошла сегодня в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024.
За 2023 год воздушная гавань столицы РТ обслужила рекордные 5 млн 168 тысяч пассажиров, что на 28,6% больше, чем годом ранее. Также она впервые стала лидером по объему пассажирских перевозок среди аэропортов Приволжского федерального округа.
«Рекордный показатель пассажиропотока является результатом проведенной работы по расширению маршрутной сети и увеличению числа рейсов на уже имеющихся направлениях», — сообщили в пресс-службе авиагавани столицы РТ.
Напомним, недавно были запущены прямые регулярные авиарейсы из Казани в Пермь. А в апреле начнут выполнять полеты в Кемерово.