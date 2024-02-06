Казанский аэропорт стал лауреатом премии «Воздушные ворота России»

Казанский аэропорт стал лауреатом III премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший аэропорт-2023» в категории от 2 до 6 млн пассажиров в год. Церемония награждения прошла сегодня в Москве в рамках Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2024.