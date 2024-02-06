Названы четыре способа для восстановления организма после зимы

По ее словам, в это время многие россияне жалуются на усталость и сонливость. Для восстановления организма врач посоветовала минимизировать стресс в своей жизни, так как он очень быстро «съедает» витамины и минералы, которые попадают в организм. Далее необходимо восстановить режим сна, если наблюдаются какие-то проблемы. Самый основной процесс — детоксикация организма — протекает именно ночью.