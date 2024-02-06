Названы четыре способа для восстановления организма после зимы

Зимой организм человека страдает из-за нехватки витаминов и сокращения светового дня, рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург» гастроэнтеролог и нутрициолог Екатерина Мацкевич.
По ее словам, в это время многие россияне жалуются на усталость и сонливость. Для восстановления организма врач посоветовала минимизировать стресс в своей жизни, так как он очень быстро «съедает» витамины и минералы, которые попадают в организм. Далее необходимо восстановить режим сна, если наблюдаются какие-то проблемы. Самый основной процесс — детоксикация организма — протекает именно ночью.
Врач напомнила, что мелатонин — это очень важный гормон, который помогает противостоять развитию заболеваний, включая онкологические и неврологические. Защищает он и от сахарного диабета. Поэтому ложиться спать необходимо не позднее 23 часов, чтобы гормон успел выработаться в организме.
Еще один элемент успешного восстановления организма после зимы — это питание. Врач рекомендует отказаться от перекусов, сохранив только основные приемы пищи. Они должны быть сбалансированными и включать в себя белки, жиры, углеводы и клетчатку.
После коррекции питания можно задуматься о приеме витаминного комплекса. Какие именно принимать — вопрос индивидуальный. Нутрициолог советует сначала посетить врача и сдать назначенные анализы.