Госконтроль снова проверит работу горячей линии ЖКХ 115

Комитет госконтроля проведет горячую линию для проверки работы и качества выполнения заявок, поступивших от белорусов на линию ЖКХ 115.
Горячая линия КГК по номеру 119 будет работать с 7 по 9 февраля включительно. В это время белорусы могут сообщить о проблемах в работе контакт-центров 115, а также интернет-портала «Моя республика 115.бел».
Госконтроль ждет сообщений о нарушениях установленного порядка и сроков выполнения заявок по вопросам ЖКХ, ненадлежащем качестве исполнения заявок или необоснованном снятии их с контроля. Также белорусы могут сообщать о неудовлетворительной организации приема заявок, например, фактах длительного ожидания ответа оператора.
Горячая линия Госконтроля будет работать с 09.00 до 18.00 часов с перерывом с 13.00 до 14.00 часов.
Кроме того, свои сообщения можно прислать в чат-бот телеграм-канала Госконтроля.