Об этом сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ ОМР Сергей Красный, передает агентство «Минск-Новости».
Красный подчеркнул, что «пациенты из-за рубежа составляют примерно 10% от общего количества обратившихся, что ни коим образом не препятствует лечению белорусов».
«Сейчас из Украины меньше пациентов, но они все-таки к нам приезжают. Россияне составляют 80% от общего числа иностранных пациентов. Также к нам обращаются из восточных государств, из стран ближнего и дальнего зарубежья, в основном это выходцы из Беларуси либо их родственники», — отметил он.
Почти 2,5 тыс. иностранцев в год лечится в Беларуси от рака
Ежегодно в Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова приезжают почти 2,5 тыс. иностранных пациентов.
Об этом сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ ОМР Сергей Красный, передает агентство «Минск-Новости».