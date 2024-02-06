Почти 2,5 тыс. иностранцев в год лечится в Беларуси от рака

Об этом сообщил заместитель директора по научной работе РНПЦ ОМР Сергей Красный, передает агентство «Минск-Новости».



Красный подчеркнул, что «пациенты из-за рубежа составляют примерно 10% от общего количества обратившихся, что ни коим образом не препятствует лечению белорусов».



«Сейчас из Украины меньше пациентов, но они все-таки к нам приезжают. Россияне составляют 80% от общего числа иностранных пациентов. Также к нам обращаются из восточных государств, из стран ближнего и дальнего зарубежья, в основном это выходцы из Беларуси либо их родственники», — отметил он.