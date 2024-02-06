Белорусов предупредили о циклоне «Ольга» с рекордными снегопадами

Белорусов синоптики также предупредили о приближении серьезных снегопадов на 7 февраля, сообщает pogoda.by. Так, ночью и утром сильные снегопады ждут в северо-восточных районах республики. Но еще ночью среды по западной части Беларуси, а днем во многих регионах и Минске — усиление ветра, порывы которого будут достигать 15 — 20 метров в секунду.