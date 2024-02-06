Белорусов предупредили о циклоне «Ольга» с рекордными снегопадами

В соседней с Беларусью России циклон «Ольга» с рекордными снегопадами приближается к Москве, сообщает РИА Новости. Его влияние почувствуют и белорусы.
Так, сообщается, что в Москву циклон «Ольга» принесет рекордные снегопады. Ожидается, что только за среду, 7 февраля, выпадет примерно четверть месячной нормы осадков, а сугробы продолжат расти, как минимум, до середины дня 8 февраля.
— Сугробы на базовой метеостанции ВДНХ вырастут на 7−10 сантиметров, — предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ожидается также и усиление морозов до −7…-10 градусов, а в Подмосковье подморозит и до −12 градусов.
Сообщается, что североатлантический циклон «Ольга» принесет метели со снегопадами, видимость упадет до 500 метров. Синоптики «Фобос» не исключают, что из-за циклона может быть побит рекорд дня 29-летней давности, когда в 1995 году в осадкомеры попало 9,5 миллиметра снега.
Белорусов синоптики также предупредили о приближении серьезных снегопадов на 7 февраля, сообщает pogoda.by. Так, ночью и утром сильные снегопады ждут в северо-восточных районах республики. Но еще ночью среды по западной части Беларуси, а днем во многих регионах и Минске — усиление ветра, порывы которого будут достигать 15 — 20 метров в секунду.
Напомним, недавно циклон «Надин» накрыл Беларусь и подпортил погоду 5 февраля.