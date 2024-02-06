Как снизить зависимость ребенка от гаджетов

«Необходимо следить за тем, как ребенок справляется со своими текущими обязательствами: с удовольствием ли он ходит в школу, хорошая ли у него успеваемость, посещает ли он творческие, спортивные секции. Словом, насколько полноценно он реализуется для своего возраста. В случае, если ему это сложно, у него стресс, то тогда, конечно, количество времени, которое он будет стараться проводить за планшетом или другим гаджетом, будет резко выше. В интернет-пространстве реализоваться гораздо проще: победить вымышленного врага, пройти какие-то уровни. И результат будет ярче, потому что выдуманный мир — более красочный, а дети воспринимают все зачастую глазами», — объяснил специалист.