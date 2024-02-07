Хоккейный «Сокол» уступил в домашнем матче «Ижстали»

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» уступил в домашнем матче ижевской «Ижстали». Встреча на «Платинум Арене» завершилась счетом 1:3.
Игроки «Сокола» пропустили две шайбы в первом периоде — за гостей отличились Иван Иванов и Алексей Прохоров. Сократить отставание в финальном отрезке игры смог Александр Тимирев. На последних минут встречи «Сокол» снял вратаря, но перевести игру в овертайм не вышло — Алексей Прохоров отправил шайбу в пустые ворота.
Потеряв очки в домашнем матче с командой с низа таблицы, красноярцы усложнили себе борьбу за путевку в плей-офф. В четверг, восьмого февраля, «Сокол» проведет свой последний домашний матч в регулярном чемпионате против одного из лидеров текущего розыгрыша ВХЛ — пермского «Молота».