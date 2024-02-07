Хоккейный «Сокол» уступил в домашнем матче «Ижстали»

Потеряв очки в домашнем матче с командой с низа таблицы, красноярцы усложнили себе борьбу за путевку в плей-офф. В четверг, восьмого февраля, «Сокол» проведет свой последний домашний матч в регулярном чемпионате против одного из лидеров текущего розыгрыша ВХЛ — пермского «Молота».