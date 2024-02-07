Встретить 4721 год по-китайски приглашают библиотеки Владивостока

«Год зодиакального животного в 12-летнем цикле приходит раз в 60 лет, с учётом стихии, — пояснили организаторы мероприятия в молодёжной библиотеке БУК Владивостока. — В Китае действует другая система летоисчисления, поэтому год — 4721-й. Говорить в знаменитой библиотеке будут на тему древних мифов и легенд. Лекция называется “Ларец китайских сказок (6+)”.