Встретить 4721 год по-китайски приглашают библиотеки Владивостока

В этом году сразу два муниципальных культурных учреждения города отпразднуют с размахом наступление года Зелёного деревянного дракона. В программе — увлекательные рассказы о древних традициях КНР, встреча писателей, чаепитие в духе азиатской страны.
«Год зодиакального животного в 12-летнем цикле приходит раз в 60 лет, с учётом стихии, — пояснили организаторы мероприятия в молодёжной библиотеке БУК Владивостока. — В Китае действует другая система летоисчисления, поэтому год — 4721-й. Говорить в знаменитой библиотеке будут на тему древних мифов и легенд. Лекция называется “Ларец китайских сказок (6+)”.
А библиотека № 10 представит лекцию «Что мы знаем о Китае? (6+)». Кандидат исторических наук Герман Дудченко поведает о Суйфэньхэ. Лектор уверяет — история и культура города хранят в себе много неизвестного.
В библиотеке будет действовать выставка литературы о Китае, а завершится празднование чайной церемонией.