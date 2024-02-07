Граница с КНР в Хабаровском крае закрывается на Восточный Новый год

Канцелярия по управлению пунктами пропуска соседней с Хабаровским краем китайской провинции Хэйлунцзян окончательно определила распорядок работы пунктов пропуска на своей стороне границы на период празднования Праздника Весны, Китайского Нового года. Практически все погранпереходы между Дальним Востоком и КНР будут закрыты на несколько дней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».