Граница с КНР в Хабаровском крае закрывается на Восточный Новый год

Канцелярия по управлению пунктами пропуска соседней с Хабаровским краем китайской провинции Хэйлунцзян окончательно определила распорядок работы пунктов пропуска на своей стороне границы на период празднования Праздника Весны, Китайского Нового года. Практически все погранпереходы между Дальним Востоком и КНР будут закрыты на несколько дней, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В зимний период в Хабаровском крае действует только один пункт пропуска: Покровка — Жаохэ в Бикинском районе, он будет закрыт с 10 по 13 февраля включительно.
Пункты пропуска Амурской области Благовещенск — Хэйхэ, Поярково — Сюнькэ также закроются с 10 по 13 февраля.
Пункты пропуска в Еврейской автономной области Нижнеленинское — Тунцзян и Амурзет — Лобэй закроются с 10 по 12 февраля. Железнодорожный пункт пропуска Нижнеленинское — Тунцзян свою работу на праздники приостанавливать не станет и будет функционировать в круглосуточном режиме.
Пункты пропуска в Приморском крае Полтавка — Дуннин, Пограничный — Суйфэньхэ будут закрыты с 10 по 13 февраля; Турий Рог — Мишань, Краскино — Хуньчунь — с 10 по 12 февраля. Железнодорожные пункты пропуска Махалино — Хуньчунь и Пограничный — Суйфэньхэ закрываться не будут.
Праздник Весны в Китае наступит в ночь с 9 на 10 февраля.