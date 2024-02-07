В Екатеринбурге простились с журналистом Эдуардом Худяковым

Первым со словом утешения выступил сам глава Екатеринбургской епархии. «Сегодня каждый понимает, что у нас больше не будет возможности услышать голос, увидеть горящие глаза, услышать совет или просто увидеться с Эдуардом», — сказал митрополит Евгений.
Далее слово взял первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области и товарищ усопшего Вадим Дубичев. Он выразил соболезнования и скорбь от лица руководства региона. «Прости, если я чем-то обидел тебя. Я всегда уважал тебя, как профессионала, и любил как любезного сердцу друга», — сказал Дубичев.
Затем выступили однокурсники и коллеги Худякова по работе в журналистике. Проститься с именитым екатеринбуржцем пришли вице-мэр Сергей Плахотин, бывший глава департамента информполитики Александр Рыжков, бывший вице-спикер гордумы Виктор Тестов, политолог Анатолий Гагарин, декан журфака Иван Некрасов и руководители свердловских СМИ.
На память об усопшем всем пришедшим подарили ручки с именем Худякова и фразой «Прорвемся!» По этой реплике, звучавшей в каждом эфире его авторской программы «Эпилог», журналиста запомнили многие свердловские телезрители. Похоронят Худякова на Широкореченском кладбище.