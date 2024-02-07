В Екатеринбурге простились с журналистом Эдуардом Худяковым

Далее слово взял первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области и товарищ усопшего Вадим Дубичев. Он выразил соболезнования и скорбь от лица руководства региона. «Прости, если я чем-то обидел тебя. Я всегда уважал тебя, как профессионала, и любил как любезного сердцу друга», — сказал Дубичев.