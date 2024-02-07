Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Данис Зарипов сыграют в «Матче звезд» на «Играх Будущего» в Казани

За победу в дисциплине «Лига Ставок фиджитал-хоккей» в рамках «Игр Будущего» поборются восемь команд из разных стран. По итогам жеребьевки в группе А будут соревноваться коллективы Baltic Select, Liga Pro Team, Barys Cyber Team, Quetzales Mexico North Am, а в группе B — Inter, Ak Bars, Cosmos X17 и Feniks.