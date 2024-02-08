Студенты ДВГУПС помогают машинистам ДВЖД без отрыва от учёбы

— Студенты проходят программу профессионального обучения 9 месяцев. Работают не на полную занятость, совмещая с учебой. Для того, чтобы начать обучаться им необходимо пройти медицинские обследования. В этом году студенты, которые выпустили по программе профессионального образования успели отработать по 2−3 поездки. Кстати, уже в эту пятницу у нас пройдет встреча со вторым потоком, — рассказала директор центра корпоративной подготовки сотрудников и студентов ИДО ДВГУПС Светлана Перковская.