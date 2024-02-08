Студенты ДВГУПС помогают машинистам ДВЖД без отрыва от учёбы

В Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС) запустили программу профессионального обучения, благодаря которой студенты могут совмещать очное посещение вуза и работу на железной дороге. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в конце января завершился первый этап эксперимента — учащиеся отработали от 30 до 70 часов в качестве помощников машинистов.
По информации пресс-службы ДВГУПС, набор на участие в программе проводился среди студентов всех курсов, обучающихся по специальности «Подвижной состав железных дорог». Перед тем как приступить к работе они прошли профессиональную переподготовку по направлениям «Помощник машиниста электровоза» и «Помощник машиниста тепловоза».
Так как программа подразумевает совмещение работы и учебного процесса, для студентов разработали индивидуальные графики посещения вуза. В настоящее время по такой системе работают 12 студентов-железнодорожников, которые трудятся на железнодорожных участках Хабаровск-2 — Облучье, Хабаровск-2 — Ружино и Хабаровск-2 — Волочаевка.
— Студенты проходят программу профессионального обучения 9 месяцев. Работают не на полную занятость, совмещая с учебой. Для того, чтобы начать обучаться им необходимо пройти медицинские обследования. В этом году студенты, которые выпустили по программе профессионального образования успели отработать по 2−3 поездки. Кстати, уже в эту пятницу у нас пройдет встреча со вторым потоком, — рассказала директор центра корпоративной подготовки сотрудников и студентов ИДО ДВГУПС Светлана Перковская.