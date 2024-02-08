Конец февраля в Новосибирске будет солнечным

В Новосибирске конец февраля будет солнечным, но холодным. Как сообщают синоптики на сайте gismeteo, температура воздуха будет до −18 градусов.
Последняя неделя ожидается без осадков и малооблачной. Ночная температура будет в пределах от −19 до −28 градусов. Дневная температура поднимется до −13…-18 градусов.
Последние дни февраля в городе будет снегопад, а температура упадет до −24 градусов.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Травников высказался о ситуации со строительством четвертого моста в Новосибирске.