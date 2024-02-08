Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Конец февраля в Новосибирске будет солнечным

Синоптики обещают до −18 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 45% 765 мм рт. ст. +7°
Источник: Freepik

В Новосибирске конец февраля будет солнечным, но холодным. Как сообщают синоптики на сайте gismeteo, температура воздуха будет до −18 градусов.

Последняя неделя ожидается без осадков и малооблачной. Ночная температура будет в пределах от −19 до −28 градусов. Дневная температура поднимется до −13…-18 градусов.

Последние дни февраля в городе будет снегопад, а температура упадет до −24 градусов.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что Травников высказался о ситуации со строительством четвертого моста в Новосибирске.