В Новосибирске более 170 домов отключат от отопления из-за ремонта сетей

«Под отключение отопления и горячей воды попадают 75 домов, еще 109 домов будут находиться в контуре отключения, но с наличием горячей воды. Снижение параметров будет в 9 микрорайонах Ленинского и Кировского районов», — говорится в сообщении министерства.