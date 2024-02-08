В Новосибирске более 170 домов отключат от отопления из-за ремонта сетей

В четверг, 8 февраля, в Новосибирске запланировано масштабное отключение теплоснабжения. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетике НСО.
Отключения связаны с ремонтными работами на тепломагистралях. В Ленинском районе будут ремонтировать трубы на Троллейной и Связистов. Отопление отключат в 08.00 на сутки.
«Под отключение отопления и горячей воды попадают 75 домов, еще 109 домов будут находиться в контуре отключения, но с наличием горячей воды. Снижение параметров будет в 9 микрорайонах Ленинского и Кировского районов», — говорится в сообщении министерства.
В Калининском районе будут ремонтировать магистрали на улицах Учительская и Новая Заря. Без тепла останутся 96 многоквартирных домов в период с 9:00 до 21:00.
Напомним, жители Новосибирска после коммунальных аварий получили квитанции с перерасчетом.