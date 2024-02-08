Житель Владивостока открыл Telegram-канал придомовой мусорной площадки

Житель Владивостока творчески подошёл к борьбе с коммунальщиками, которые нерегулярно вывозят мусор с контейнерной площадки возле его дома. Горожанин создал Telegram-канал, который незатейливо назвал «Мусор. Владивосток. Тобольская, 12».
Паблик появился на просторах Telegram в конце декабря 2023 года. С тех пор неизвестный горожанин раз в несколько дней, а порой и ежедневно выкладывает на всеобщее обозрение фото с горами не вывезенного вовремя мусора.
Никаких сопровождающий текстов при этом нет. Видимо, автор считает, что неприглядные картинки красноречивее всяких слов. Судя по тому, что новые фотографии в канале появляются очень часто, заметных успехов в битве с мусором создатель паблика пока не добился.
Сейчас на неординарный подход к борьбе за чистоту города обратили внимание местные СМИ и общественники. О положительных результатах по уборке мусора не сообщается.