В Роспотребнадзоре раскрыли страшную правду о пакетированном чае

Если говорить о недорогом чае, то пакетики наполнены чайным листом категории D. Это труха, остатки производства после фасовки или упаковки. Напиток, приготовленный из такого чая, не является полезным.
Также в чайные пакетики добавляют красители, чтобы цвет напитка был насыщенным. Есть способ, благодаря которому можно проверить, натуральны ли красители. Для этого нужно опустить пакетик в холодную воду. Если она окрасилась, то внутри синтетика.
Более того, если регулярно пить крепкий пакетированный чай, можно вызвать в организме нарушение кислотно-щелочного баланса и вымыть кальций. Это может отразиться на состоянии костной системы.