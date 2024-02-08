В Роспотребнадзоре раскрыли страшную правду о пакетированном чае

Также в чайные пакетики добавляют красители, чтобы цвет напитка был насыщенным. Есть способ, благодаря которому можно проверить, натуральны ли красители. Для этого нужно опустить пакетик в холодную воду. Если она окрасилась, то внутри синтетика.