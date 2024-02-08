Новосибирского актера Никиту Кологривого раскритиковал Максим Виторган

Актер и экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган в социальной сети похвалил актёра Данилу Козловского, которого ранее новосибирский актер Никита Кологривый назвал «лжеартистом».
«Я в какой-то момент вспомнил одного молодого и талантливого артиста, который, если его не сожрут самолюбование и назидательность, тоже, возможно, так когда-нибудь сможет?», — написал Виторган, обращаясь к Кологривому.
Ранее Сиб.фм сообщал, что актёр Никита Кологривый из «Слово пацана. Кровь на асфальте» высказался о Новосибирске.