В СКА ответили «Авангарду» на требование дать опровержение словам Ротенберга о Кравце

Омский «Авангард» призвал питерский СКА дать опровержение словам главного тренера Романа Ротенберга, которые были сказаны им после разгромного поражения в Омске. СКА уступил со счётом 5:9.
После игры Ротенберг прокомментировал силовой приём игрока омской команды Никиты Холодилина против Сергея Толчинского. По его словам, игрок «Авангарда» «пошёл убивать» нападающего СКА, выполняя команду Михаила Кравца. Он также заявил, что Кравец уже поступал аналогично в двух предыдущих клубах — СКА и Сочи.
«Мы получили письмо от хоккейного клуба “Авангард” и направили в Омск официальный ответ с разъяснением нашей позиции. В отличие от коллег, не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость. Добавим, что во флеш-интервью главный тренер СКА использовал оценочные суждения, а не утверждения, и его слова были вызваны прежде всего переживаниями относительно здоровья игрока, состояние которого до сих пор неизвестно. Уверены, что общая задача всех клубов — развитие хоккеистов и их здоровье, в особенности перед самым ответственным этапом сезона», — сообщает пресс-служба СКА.