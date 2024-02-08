В СКА ответили «Авангарду» на требование дать опровержение словам Ротенберга о Кравце

«Мы получили письмо от хоккейного клуба “Авангард” и направили в Омск официальный ответ с разъяснением нашей позиции. В отличие от коллег, не считаем приемлемым выносить суть ответного письма в публичную плоскость. Добавим, что во флеш-интервью главный тренер СКА использовал оценочные суждения, а не утверждения, и его слова были вызваны прежде всего переживаниями относительно здоровья игрока, состояние которого до сих пор неизвестно. Уверены, что общая задача всех клубов — развитие хоккеистов и их здоровье, в особенности перед самым ответственным этапом сезона», — сообщает пресс-служба СКА.