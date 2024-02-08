Собачий повар ищет работу в Новосибирске

Индивидуальный повар для собак обещает составить персональное сбалансированное меню для каждого хвостика с учётом особенностей его породы и личных предпочтений или лечебной диеты. И доставлять свежие блюда регулярно по графику. Бонусом иду полезные советы, рекомендации, а также «душевное общение и любовь».