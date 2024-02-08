Собачий повар ищет работу в Новосибирске

Его резюме опубликовано на одном из популярных сайтов объявлений.
За годовой абонемент на свои услуги соискатель просит 300 тысяч рублей. За эти деньги он готов кормить вашего питомца весь год эксклюзивными блюдами из фермерских продуктов.
Индивидуальный повар для собак обещает составить персональное сбалансированное меню для каждого хвостика с учётом особенностей его породы и личных предпочтений или лечебной диеты. И доставлять свежие блюда регулярно по графику. Бонусом иду полезные советы, рекомендации, а также «душевное общение и любовь».
На данный момент это единственное подобное предложение на территории региона.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске назвали 15 самых востребованных в экономике специалистов.