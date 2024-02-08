В Мариинске осудили рабочего, который случайно убил доской с крыши дворника

Как сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев, в Мариинске наказали работника, который случайно убил человека летом прошлого года.
Мужчина демонтировал старые шкафы в образовательном учреждении и сбрасывал доски с 4 этажа. Одна из досок упала на дворника, которого осуждённый не видел. Позже он выбежал из здания, попросил вызвать скорую и находился с пострадавшим до её приезда. Несмотря на госпитализацию, дворник умер через полтора месяца от полученных травм. В отношении работника возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
В суде осуждённый полностью признал вину и раскаялся. Учитывая характер и степень опасности преступления, личность подсудимого, а также отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств, судья назначил мариинцу один год ограничения свободы.
В течение года осуждённый обязан раз в месяц являться для регистрации в государственный орган, а также не выезжать за пределы Мариинского муниципального округа и не изменять место проживания без согласия этого органа.