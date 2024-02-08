В Мариинске осудили рабочего, который случайно убил доской с крыши дворника

Мужчина демонтировал старые шкафы в образовательном учреждении и сбрасывал доски с 4 этажа. Одна из досок упала на дворника, которого осуждённый не видел. Позже он выбежал из здания, попросил вызвать скорую и находился с пострадавшим до её приезда. Несмотря на госпитализацию, дворник умер через полтора месяца от полученных травм. В отношении работника возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.