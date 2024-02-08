В Башкирии теплая погода сменится 20-градусными морозами

Так, 8 февраля, в регионе будет идти снег, переходящий в мокрый. Днем в южных районах он будет сильным, отложится на проводах и деревьях. Местами прогнозируют метель, на дорогах — снежные заносы, накат и гололедицу. Температура воздуха днем составит 0,-5°.