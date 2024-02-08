В Башкирии теплая погода сменится 20-градусными морозами

Нулевая температура в Башкирии сменится 20-градусными морозами. По данным Башгидромета, снег в республике не прекратится.
Так, 8 февраля, в регионе будет идти снег, переходящий в мокрый. Днем в южных районах он будет сильным, отложится на проводах и деревьях. Местами прогнозируют метель, на дорогах — снежные заносы, накат и гололедицу. Температура воздуха днем составит 0,-5°.
В пятницу, 9 февраля, ночью похолодает до −10,-15° и пойдет небольшой снег. В отдельных районах прогнозируют метель. Днем снег продолжится. Температура воздуха составит −7,-12°.
В субботу, 10 февраля, снова пойдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до −16,-21°, при прояснениях до −26°. Днем −12,-17°.