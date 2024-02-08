Омичка отсудила почти миллион рублей за падение на лестнице у магазина

По словам женщины, зимой она вышла из магазина с покупками и поскользнулась на ступеньках. Прохожие вызвали ей скорую помощь. У омички оказались сломаны обе ноги в районе лодыжек. Пострадавшей пришлось перенести операции. После лечения она обратилась в суд. В добровольном порядке коммерческая организация ущерб выплачивать не стала.