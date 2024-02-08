Омичка отсудила почти миллион рублей за падение на лестнице у магазина

Судебные приставы помогли омичке взыскать долг с АО «Тандер». По решению суда владельцы магазина должны были выплатить женщине 971 тысячу рублей в качестве морального вреда за падение на лестнице.
По словам женщины, зимой она вышла из магазина с покупками и поскользнулась на ступеньках. Прохожие вызвали ей скорую помощь. У омички оказались сломаны обе ноги в районе лодыжек. Пострадавшей пришлось перенести операции. После лечения она обратилась в суд. В добровольном порядке коммерческая организация ущерб выплачивать не стала.
Суд встал на сторону омички и взыскал в пользу женщины 971 тысячу рублей. Судебные приставы наложили арест на транспортные средства и счета коммерческой организации. После чего магазин компенсировал причиненный гражданке моральный вред.