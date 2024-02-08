Киселёвского школьника накажут за ложное сообщение о минировании школы

По данным полиции Кузбасса, в Киселёвске завершили расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка.
В ноябре прошлого года он сообщил о ложном минировании школы. На сигнал прибыли сотрудники экстренных служб, которые не обнаружили ничего подозрительного. Звонившего быстро установили и выяснили, что это был школьник из этого же образовательного учреждения. Обвиняемый из хулиганских побуждений взял мобильный телефон одноклассника, с которым поругался накануне, и сообщил о минировании.
На подростка завели уголовное дело. Санкции статьи обвинения предусматривают до 5 лет лишения свободы.
«Подобные ложные сообщения, согласно Уголовному кодексу РФ, являются преступлением. Ответственность за него наступает с 14 лет. Максимальное наказание за преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ, составляет 10 лет лишения свободы», — напоминают сотрудники полиции.