Киселёвского школьника накажут за ложное сообщение о минировании школы

В ноябре прошлого года он сообщил о ложном минировании школы. На сигнал прибыли сотрудники экстренных служб, которые не обнаружили ничего подозрительного. Звонившего быстро установили и выяснили, что это был школьник из этого же образовательного учреждения. Обвиняемый из хулиганских побуждений взял мобильный телефон одноклассника, с которым поругался накануне, и сообщил о минировании.