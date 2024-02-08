В столице капитально отремонтировали три дома, связанные с именами российских ученых

Кроме того, капитальный ремонт провели в здании, расположенном по адресу: Малый Николопесковский переулок, дом 6. Здесь жил русский и советский ученый доктор психологии, профессор Владимир Экземплярский. Он известен своими экспериментами, лекциями и работами об организации обучения одаренных детей, о психологии памяти и воли. После революции заведовал отделением прикладной психологии в психологическом институте при Московском государственном университете.