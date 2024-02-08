В столице капитально отремонтировали три дома, связанные с именами российских ученых

8 февраля в стране отмечают День российской науки. В столице немало мест, связанных с именами знаменитых ученых. В комплексе городского хозяйства рассказали о домах, где жили и живут научные деятели. С начала реализации программы капитального ремонта обновили более 30 таких зданий.
Одно из них расположено по адресу: Лялин переулок, дом 9, строение 1. Здесь жил российский и советский биолог и зоолог Владимир Соколов. Он был академиком Академии наук СССР, участвовал в телепрограмме «В мире животных», читал лекции в обществе «Знание». Кроме того, Владимир Соколов принял участие в создании Красной книги СССР.
Здание, где он жил, было построено в стиле модерн по проекту архитектора Адольфа Нетыксы в 1896 году. Бывший доходный дом почетного гражданина города Ивана Шагурина напоминающее шкатулку с украшениями, стало самой известной работой зодчего. Четырехэтажное, с парадным входом и черными лестницами, оно привлекает внимание туристов и жителей столицы.
В доме отремонтировали фасад, помещения в подвале и подъезды, заменили инженерные коммуникации. Мастера вручную восстановили лепнину, используя современные отечественные материалы. Для точного определения поврежденных участков применяли лазерное сканирование.
Привели в порядок и здание, расположенное по адресу: Фрунзенская набережная, дом 46, где проживал физик-теоретик Евгений Велихов. Доктор физико-математических наук, профессор, он также работал в должности вице-президента Академии наук СССР и вице-президента Российской академии наук. С 1975 года возглавлял советскую программу разработки управляемых термоядерных реакторов.
Здание на Фрунзенской набережной — яркий представитель советского неоклассицизма: строгое, красивое, монументальное. Его построили в 1939 году как часть архитектурного ансамбля. Авторы проекта — Николай Антонцев и Александр Волков. К торцам здания примыкают соседние дома. Высокие окна первого этажа главного фасада украшают п-образные наличники, входные группы оформлены многопрофильными порталами. По периметру здания располагается венчающий карниз с модильонами и межэтажные карнизы.
Фасад дома обновили с использованием современных материалов и технологий, бережно восстановили архитектурный декор, сохранив его уникальность. На первом этаже промыли стены, уплотнили швы кирпичной кладки, нанесли антигрибковую защиту. На уровнях второго — седьмого этажей восстановили штукатурный слой, устранили трещины и обработали антисептическими составами места намокания. После этого фасад окрасили.
Кроме того, капитальный ремонт провели в здании, расположенном по адресу: Малый Николопесковский переулок, дом 6. Здесь жил русский и советский ученый доктор психологии, профессор Владимир Экземплярский. Он известен своими экспериментами, лекциями и работами об организации обучения одаренных детей, о психологии памяти и воли. После революции заведовал отделением прикладной психологии в психологическом институте при Московском государственном университете.
Его квартира находилась в доме, возведенном в 1911 году. У здания сложной т-образной формы разнохарактерные окна, фасад акцентирован двумя полукруглыми ризалитами. По периметру проходит венчающий карниз.
Специалисты капитально отремонтировали фасад и систему центрального отопления, тщательно промыв и очистив открытые плоскости от накопившихся загрязнений. Заполнили трещины современными строительными смесями, обладающими повышенной прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям. На окрашенные сегменты фасада заново нанесли краску, кирпичные стены обработали гидрофобным составом.
В столичную программу капитального ремонта включено более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров. В них планируют отремонтировать более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменить свыше 115 тысяч лифтов.