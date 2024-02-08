Белгидромет и МЧС предупреждают о гололедице в четверг

По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, лишь утром по южной половине пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Утром местами возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ветер в дневные часы ожидается северо-западный с переходом на юго-западный 4−9 м/с.