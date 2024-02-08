Белгидромет и МЧС предупреждают о гололедице в четверг

Спасатели предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения. Из-за гололедицы Белгидромет объявил в Беларуси на четверг оранжевый уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, лишь утром по южной половине пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Утром местами возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Ветер в дневные часы ожидается северо-западный с переходом на юго-западный 4−9 м/с.
Температура воздуха днем может колебаться от −4°С до +2°С, по северо-востоку от −5°С до −8°С.