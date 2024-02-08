В Сибири подешевела гречка: где и насколько

В целом по стране цена продукта за тот же объем составляет чуть менее 88 рублей, снижение за год составило 19,8%.
Сколько стоит гречка в регионах Сибири
Республика Тыва — 99,2 рубля (-17,7% за год).
Республика Алтай — 98,2 рубля (-12% за год).
Красноярский край — 86 рублей (-21,1% за год).
Томская область — 76,7 рубля (-22,9% за год).
Новосибирская область — 76,1 рубля (-18,5% за год).
Иркутская область — 73,5 рубля (-28,6% за год).
Кемеровская область — 72,8 рубля (-19,9% за год).
Республика Хакасия — 66 рублей (-24,2% за год).
Омская область — 60,9 рубля (-25,8% за год).
Алтайский край — 61,4 рубля (-20,7% за год).
Топ-3 городов Сибири, где гречка стоит дороже всего
Норильск (Красноярский край) — 159,3 рубля.
Кызыл (Тыва) — 101,6 рубля.
Лесосибирск (Красноярский край) — 98,5 рубля.
Топ-3 городов Сибири, где гречка стоит дешевле всего
Исилькуль (Омская область) — 55,6 рубля.
Тара (Омская область) — 58,7 рубля.
Рубцовск (Алтайский край) — 59,6 рублей.
Топ-3 городов Сибири, где гречка подешевела меньше всего
Куйбышев (Новосибирская область) — на 2,2% за год.
Горно-Алтайск (Республика Алтай) — на 12% за год.
Прокопьевск (Кемеровская область) — на 14,6% за год.
Топ-3 городов Сибири, где гречка подешевела сильнее всего
Братск (Иркутская область) — на 40,4% за год.
Стрежевой (Томская область) — на 38,7% за год.
Колпашево (Томская область) — на 35,5% за год.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Сибири подорожал рис, подешевели конфеты и что происходит с ценами на школьные ранцы.