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В Сибири подешевела гречка: где и насколько

НОВОСИБИРСК, 8 февраля, ФедералПресс. Стоимость килограмма гречки в Сибири достигла 73,1 рубля. Это на 21,9% меньше, чем годом ранее, свидетельствуют расчеты «ФедералПресс» на основе данных региональных органов статистики.
Источник: Reuters

В целом по стране цена продукта за тот же объем составляет чуть менее 88 рублей, снижение за год составило 19,8%.

Сколько стоит гречка в регионах Сибири

Республика Тыва — 99,2 рубля (-17,7% за год).

Республика Алтай — 98,2 рубля (-12% за год).

Красноярский край — 86 рублей (-21,1% за год).

Томская область — 76,7 рубля (-22,9% за год).

Новосибирская область — 76,1 рубля (-18,5% за год).

Иркутская область — 73,5 рубля (-28,6% за год).

Кемеровская область — 72,8 рубля (-19,9% за год).

Республика Хакасия — 66 рублей (-24,2% за год).

Омская область — 60,9 рубля (-25,8% за год).

Алтайский край — 61,4 рубля (-20,7% за год).

Топ-3 городов Сибири, где гречка стоит дороже всего

Норильск (Красноярский край) — 159,3 рубля.

Кызыл (Тыва) — 101,6 рубля.

Лесосибирск (Красноярский край) — 98,5 рубля.

Топ-3 городов Сибири, где гречка стоит дешевле всего

Исилькуль (Омская область) — 55,6 рубля.

Тара (Омская область) — 58,7 рубля.

Рубцовск (Алтайский край) — 59,6 рублей.

Топ-3 городов Сибири, где гречка подешевела меньше всего

Куйбышев (Новосибирская область) — на 2,2% за год.

Горно-Алтайск (Республика Алтай) — на 12% за год.

Прокопьевск (Кемеровская область) — на 14,6% за год.

Топ-3 городов Сибири, где гречка подешевела сильнее всего

Братск (Иркутская область) — на 40,4% за год.

Стрежевой (Томская область) — на 38,7% за год.

Колпашево (Томская область) — на 35,5% за год.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Сибири подорожал рис, подешевели конфеты и что происходит с ценами на школьные ранцы.