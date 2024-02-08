В Астане приостановили движение нескольких пригородных автобусов

«Актуальная информация на 10:15 ч.
08.02.2024 г.В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329».
Остальные пригородные маршруты на линии.
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«Актуальная информация на 10:15 ч.
08.02.2024 г.В связи с ухудшением погодных условий, временно приостановлено движение пригородных маршрутов №№ 305, 308, 309, 310, 312, 315, 316, 317, 327, 328, 329».
Остальные пригородные маршруты на линии.