В Астане приостановили движение нескольких пригородных автобусов

В связи с ухудшением погодных условий в Астане приостановили движение нескольких пригородных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.