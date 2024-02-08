Афиша на День метеорита в Челябинске 15 февраля 2024: программа на весь день

С падения челябинского метеорита прошло уже 11 лет. Небесное тело стало брендом Южного Урала, ему посвящают выставки, спектакли и даже фильмы. Рассказываем, как День метеорита отметят в Челябинске в 2024 году.
Основные мероприятия запланированы в Историческом музее 15 февраля. Там с 9:00 до 10:00 открывается постоянная экспозиция, куда прийти могут все желающие — вход бесплатный. А первые 100 человек, кто придет после 10:00 по билетам, ждут небольшие подарки — печатные пряники с надписью «Метеориту 11 лет».
В 10:00 в музее начнется тематическая экскурсия-лекция для взрослых о метеоритах. Для детей — мастер-класс по скетчингу. Ребята могут изготовить своими руками памятные открытки, посвященной годовщине падения метеорита. Начало также в 10:00.
Для групп школьников младших классов по записи проведут театрализованное занятие «Космический гость ищет друзей». Записаться можно на 12:00 и 14:00.
В 13:00 и 15:00 все желающие могут попасть на экскурсию-лекцию о метеоритах. А в 16:10 в музее проведут «космический квиз». Только для участия нужно заранее записаться. За победу в интеллектуальной игре ожидаются призы.
Космическая рыбалка
Необычную рыбалку проведут на месте падения метеорита, на озере Чебаркуль. 17 февраля участники мероприятия соберутся, чтобы принять участие в соревнованиях на самый большой улов в килограммах, на самую большую пойманную рыбу. Главный приз достанется участнику с наибольшей суммой баллов во всех номинациях. Также выберут самого быстрого бурильщика лунок.
Я — метеорит
В годовщину падения метеорита, 15 февраля, в челябинском Камерном театре покажут спектакль «Я — метеорит». Герои постановки покажут, как изменились судьбы людей после падения небесного тела. Показ спектакля запланирован на 14:00 и 18:00.