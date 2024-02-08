Циклон «Ольга» пришел в Татарстан

Циклон «Ольга» достиг Татарстана этой ночью, вызвав изменения в погодных условиях региона. По информации Гидрометцентра РТ, сегодня утром и днем в Казани и по всему Татарстану ожидается мокрый снег и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду.
Синоптики предупреждают о гололедице и снежных заносах на дорогах, что может существенно усложнить дорожное движение и требует повышенного внимания от водителей и пешеходов. Отмечается, что этот циклон охватил всю европейскую часть России, привнося изменения в погодные условия многих регионов.
Ранее мы писали, что дальнобойщики сталкиваются с проблемами из-за последствий снежного циклона в Казани. Многотонные грузовики застревают на дорогах, перекрывая движение для остального транспорта.