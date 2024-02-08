Циклон «Ольга» пришел в Татарстан

Циклон «Ольга» достиг Татарстана этой ночью, вызвав изменения в погодных условиях региона. По информации Гидрометцентра РТ, сегодня утром и днем в Казани и по всему Татарстану ожидается мокрый снег и метель с порывами ветра до 20 метров в секунду.