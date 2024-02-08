Книжный фестиваль, конкурс красоты и монашеский хор: куда сходить в выходные 10−11 февраля в Самаре

Как в социалистическом обществе может выглядеть проблемы одиночества и отчуждения человека? Ответ на этот и другие вопросы будет предложен на очередной лекции цикла «История жанра в зеркале советского кинематографа». В рамках лекции (12+) речь пойдет о таких фильмах, как «Отпуск в сентябре» (1979) В. Мельникова, «Охота на лис» (1980) В. Абдрашитова, «Незваный друг» (1980) Л. Марягина и др.