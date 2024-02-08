Книжный фестиваль, конкурс красоты и монашеский хор: куда сходить в выходные 10−11 февраля в Самаре

В Самаре в ближайшие выходные ожидается морозная погода. Она позволит горожанам немного погулять, а потом куда-нибудь сходить — культурная программа как всегда насыщенная. Рассказываем, куда сходить в выходные, 10 и 11 февраля 2024 года, в Самаре и сколько это стоит.
КОНЦЕРТЫ
Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря.
Когда: 9 февраля, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 700−1300 ₽
В Самаре выступит один из самых известных певческих коллективов России — Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря. Уникальность коллективу придает его статус хора синодальной резиденции Святейшего Патриарха. Хор исполнит шедевры духовной, классической и народной музыки.
«CONCORD ORCHESTRA».
Когда: 11 февраля, 19.00.
Где: Окружной дом офицеров (ул. Шостаковича, 7).
Билеты: 1600−3800 ₽
Первый в мире танцующий Симфонический оркестр «CONCORD ORCHESTRA» представляет легендарное шоу «Симфонические рок-хиты», программа «Властелин тьмы» (12+). Прозвучат композиции рок-групп Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette и других.
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Малыш и Карлсон».
Когда: 10 февраля, 11.00.
Где: театр «Витражи» (ул. Льва Толстого, 94).
Билеты: 300−500 ₽
Зрителей ждет встреча с любимыми героями замечательной книги Астрид Линдгрен, которые предстанут в новых ярких образах. Это чудесная возможность для детей и для взрослых окунуться в мир шалостей и озорных приключений. Спектакль 6+.
СПЕКТАКЛИ
«Волки и овцы».
Когда: 10 февраля, 18.00.
Где: театр «Витражи» (ул. Льва Толстого, 94).
Билеты: 300−1000 ₽
«Волки и овцы» (12+) — постановка по известной пьесе Александра Островского. В тихом губернском городе царит спокойствие и размеренность. Но при внешнем благочестии почти каждый его обитатель исподволь ведет изощренную игру.
«Корсар».
Когда: 10 февраля, 18.30.
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−3000 ₽
«Корсар» (12+) поставлен по мотивам поэмы Джона Байрона и является признанным шедевром романтического балета. Это красочный балет на приключенческую тему из жизни корсаров: экзотический сюжет разворачивается как пестрый, многоцветный восточный ковер, поражая необузданными страстями, обилием драматических ситуаций, многократным чередованием опасности и спасения.
«Отдам бывшего в хорошие руки».
Когда: 11 февраля, 19.00.
Где: Самарская филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 1200−3500 ₽
Игорь случайно спасает Катю от опрометчивого поступка, и у них завязывается романтическая дружба. В гостях у Игоря дедукция Кати приводит ее к мысли, что он — маньяк! Девушка захотела сбежать, но вставив ключ в замок, случайно сломала его. А вскоре в дом заявляется бывшая супруга Игоря — Мари… Сюжет развивается очень непредсказуемо. Спектакль 16+. В ролях — Иван Зайцев, Юлия Михалкова и Мария Кравченко.
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Выставка «Поволжский книжный фестиваль».
Когда:
Где: «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а).
Билеты: бесплатно.
На выставке «Поволжский книжный фестиваль» (0+) будут представлены литература, коллекционные издания, пособия и игры от ведущих издательств России и СНГ. В деловой программе фестиваля: мастер-классы, лекции, семинары, круглые столы, творческие встречи и автограф-сессии с писателями. А еще косплей-шоу, спектакли, читка пьес, выступление творческих коллективов и исполнителей.
Выставка художника Виктора Денисова.
Когда: с 8 февраля по 10 марта, 10.00 — 20.00.
Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: 200 ₽
Музей впервые представляет выставку самарского художника Виктора Денисова (1935—2021), чье имя, к сожалению, не так широко известно публике, как оно того заслуживает. Виктор Денисов одинаково талантливо и плодотворно проявил себя в разных жанрах — пейзаже, натюрморте и портрете.
Экскурсия «Жизнь и творчество Алексея Толстого».
Когда: 10 февраля, 14.00.
Где: Самарский литературный музей (ул. Фрунзе, 155).
Билеты: 200 ₽
Литературный музей приглашает посетить тот самый дом внутри двора усадьбы Алексея Толстого. Именно по его ступеням поднимался в свою квартиру на 2-м этаже юный Алеша и именно этот дом в 1899 году купил для семьи и сдачи внаем отчим Толстого — Алексей Аполлонович Бостром.
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Лекция «Экзистенциальная драма на просторах социализма».
Когда: 10 февраля, 17.30.
Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).
Билеты: 200 ₽
Как в социалистическом обществе может выглядеть проблемы одиночества и отчуждения человека? Ответ на этот и другие вопросы будет предложен на очередной лекции цикла «История жанра в зеркале советского кинематографа». В рамках лекции (12+) речь пойдет о таких фильмах, как «Отпуск в сентябре» (1979) В. Мельникова, «Охота на лис» (1980) В. Абдрашитова, «Незваный друг» (1980) Л. Марягина и др.
Лекция «Родом из леса: природные материалы в современном искусстве».
Когда: 9 февраля, 18.30.
Где: Музей «Заварка» (ул. Самарская, 15).
Билеты: 250 ₽
После столетий мрамора и бронзы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков в скульптуре появились камень, дерево и глина. Они разнообразили и даже потеснили «академические» художественные материалы. Художники до сих пор активно обращаются к «диким», иногда почти необработанным материалам. Арт-критик Сергей Баландин расскажет о сложных отношениях художника и природы в мировом и самарском искусстве.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Миссис Самарская губерния — 2024».
Когда: 11 февраля, 13.00.
Где: КРЦ «Звезда» (ул. Ново-Садовая, 106Г).
Билеты: по пригласительным.
В воскресенье пройдет торжественный финал VIII ежегодного фестиваля-конкурса для мам «Миссис Самарская губерния — Миссис Россия 2024». На сцену выйдут 22 финалистки из шести городов губернии. Победительница будет представлять наш регион уже на общероссийском конкурсе.