Прямые рейсы из Петербурга в Гомель запустят с 22 марта

Для любителей путешествовать есть хорошие новости. Петербург и Гомель свяжут прямыми рейсами с 22 марта. Полеты будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньями. А время в пути составит около полутора часов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».