Прямые рейсы из Петербурга в Гомель запустят с 22 марта

Для любителей путешествовать есть хорошие новости. Петербург и Гомель свяжут прямыми рейсами с 22 марта. Полеты будут осуществляться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньями. А время в пути составит около полутора часов. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».
— Из Гомеля самолеты будут вылетать в 16:15, приземляться в Петербурге в 17:50. А из Северной столицы воздушные суда будут отправляться в 18:40, прилет в Гомель — в 20:10, — уточнили в пресс-службе.
К слову, Гомель привлекает туристов своим дворцово-парковым ансамблем, который входит в число самых популярных достопримечательностей Беларуси. Поэтому для петербуржцев, которым уже приелась красота Северной столицы, такое путешествие станет отличной возможностью сменить обстановку.
Ранее spb.kp.ru писал, что между Петербургом и Кубой могут запустить чартерные рейсы. Пока стороны обсуждают все детали этого вопроса.