«Ничего не отменяли»: организатор о концерте Дианы Арбениной во Владивостоке

«Мы собирали Совет Почётных граждан с участием региональных отделений таких общественных организаций, как “Россия Православная”, “Сильная Россия” и “Офицеры России” и обсудили сложившуюся ситуацию — все как один высказались категорично против выступления этих артистов в нашем городе. Мы против того, чтобы давать этим людям возможность выступать и зарабатывать здесь в России, а потом тратить деньги на недружественные страны», — написала Светлана Морозова в своем обращении.