«Ничего не отменяли»: организатор о концерте Дианы Арбениной во Владивостоке

Концерт Дианы Арбениной во Владивостоке не отменяли, выступление пройдет по плану, сообщил ИА PrimaMedia организатор гастролей во Владивостоке, представитель компании «Клевер Смайл».
По словам организаторов, никаких рекомендательных писем об отмене концерта они не получали.
«Много чего говорят, ничего не отменили, все в порядке. Мы едем в дальневосточный тур. У нас заряжена и площадка, и техническое обеспечение, так что вы можете быть спокойны», — рассказал представитель компании.
«Мы собирали Совет Почётных граждан с участием региональных отделений таких общественных организаций, как “Россия Православная”, “Сильная Россия” и “Офицеры России” и обсудили сложившуюся ситуацию — все как один высказались категорично против выступления этих артистов в нашем городе. Мы против того, чтобы давать этим людям возможность выступать и зарабатывать здесь в России, а потом тратить деньги на недружественные страны», — написала Светлана Морозова в своем обращении.
Несмотря на то, что продажа билетов на концерт Кристины Орбакайте приостановлена, официального подтверждения об отмене концерта до сих пор нет. Но деньги в кассе уже возвращают. Тех, кто покупал билеты онлайн, просят ждать официальной отмены.