Жители Евсино под Новосибирском пожаловались Путину на качество воздуха

Жители станции Евсино в Искитимском районе Новосибирской области пожаловались президенту РФ и губернатору на качество воздуха. Об этом сообщает портал Сиб.фм.
По данным издания, люди считают, что расположенные неподалёку предприятия выбрасывают в атмосферу опасные вещества, которыми им приходится дышать. Как сообщил Сиб.фм местный активист Сергей Слободчиков, проблемы с качеством воздуха в Евсино появились после строительства Новосибирского электродного завода, который выбрасывает в атмосферу, так называемый, пек.
«Это такая субстанция, которая на машины капает капельками и лакокрасочное покрытие обжигается. То есть, получается, если машину рукой трогаешь, она как наждачная шкурка. Кроме этого, запах порой возникает специфический в воздухе. Ну, и как все знают, это отходы от производства — бензпирен и другие. Когда дождь идет, лужи покрываются каким-то налётом», — рассказал активист, добавив, что на местных мойках даже есть услуга по отмытию машин от пека.
По словам жителей, они обращались с жалобами на загрязнение воздуха в различные инстанции, однако, проверяющие органы не фиксировали ничего опасного. Люди уверены, что предприятия заранее были предупреждены о проверках и на время инспекций снижали или прекращали выбросы в атмосферу.
Тогда жители Евсино решили собирать подписи под обращением к президенту и губернатору с просьбой обратить внимание на их проблему. По словам Слободчикова, в феврале активисты за 4 дня собрали 914 подписей. Их отправили в администрации президента и губернатора региона.
В тексте обращения люди сообщили, что у жителей населённого пункта из-за постоянных выбросов развиваются заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и даже онкология и сослались на 42 статью Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. А также потребовали провести аудит на предмет соблюдения предприятиями экологических требваний.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что власти Новосибирской области планируют улучшить качество воздуха в Искитиме.