Жители Евсино под Новосибирском пожаловались Путину на качество воздуха

«Это такая субстанция, которая на машины капает капельками и лакокрасочное покрытие обжигается. То есть, получается, если машину рукой трогаешь, она как наждачная шкурка. Кроме этого, запах порой возникает специфический в воздухе. Ну, и как все знают, это отходы от производства — бензпирен и другие. Когда дождь идет, лужи покрываются каким-то налётом», — рассказал активист, добавив, что на местных мойках даже есть услуга по отмытию машин от пека.