В ряде домов Приволжского района отключат воду на сутки

В некоторых домах Приволжского района отключат водоснабжение. Это связано с работами по реконструкции участка водопровода Д=600 мм протяженностью 495 м от пересечения улиц Х. Мавлютова и Сыртлановой до пересечения улиц Гарифьянова и Сыртлановой, сообщили в МУП «Водоканал».
С 09:00 12.02.2024 до 09:00 13.02.2024 воду отключат по следующим адресам:
Гарифьянова, 9а, 11, 13, 9а/1;
Р. Зорге, 58, 60, 60а;
Сыртлановой, 1, 5, 9, 11, 2, 9а;
Х. Мавлютова, 17е корп.3, 17 В.
Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.