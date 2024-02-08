В ряде домов Приволжского района отключат воду на сутки

В некоторых домах Приволжского района отключат водоснабжение. Это связано с работами по реконструкции участка водопровода Д=600 мм протяженностью 495 м от пересечения улиц Х. Мавлютова и Сыртлановой до пересечения улиц Гарифьянова и Сыртлановой, сообщили в МУП «Водоканал».