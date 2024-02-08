Более 150% месячной нормы осадков выпало в нагорной части Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев подчеркнул, что в городе месячная норма осадков уже превысила норму в январе. Например, в нагорной части Нижнего Новгорода выпало 75,5 см снега при месячной норме 50 см, а в заречной части 64 см снега при месячной норме 36 см. Отклонения от нормы составили 152 и 175% соответственно.