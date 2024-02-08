Более 150% месячной нормы осадков выпало в нагорной части Нижнего Новгорода

152% месячной нормы осадков выпало в нагорной части Нижнего Новгорода в январе. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Как отмечается, в администрации Нижнего Новгорода прошло очередное заседание оперативного штаба, на котором обсуждали работу дорожных служб. Напомним, что циклон «Ольга» завалил снегом весь Нижний Новгород.
Юрий Шалабаев подчеркнул, что в городе месячная норма осадков уже превысила норму в январе. Например, в нагорной части Нижнего Новгорода выпало 75,5 см снега при месячной норме 50 см, а в заречной части 64 см снега при месячной норме 36 см. Отклонения от нормы составили 152 и 175% соответственно.
В связи с погодными условиями дорожные и коммунальные службы работают круглосуточно. Специалисты чистят дороги от снега и посыпают их противогололедным материалом.