Температура от −33 до нуля и падение сосулек: что ждет в феврале жителей Новосибирска

«Чтобы не провалиться под лед, нельзя выходить на ледяную поверхность водоема, если она рыхлая, а кое-где проступает вода, если вы один, а рядом никого нет, и нельзя пускать на лед детей без присмотра взрослых. При угрозе ЧС, связанных с ухудшением дорожной обстановки нужно выбирать скорость и стиль вождения, исходя из ситуации на дороге, соблюдать правила ПДД, а лучше пересесть на общественный транспорт», — резюмируют в ведомстве.