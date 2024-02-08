Температура от −33 до нуля и падение сосулек: что ждет в феврале жителей Новосибирска

Эксперты рассказали, какие риски поджидают новосибирцев в феврале. Информацией поделилась пресс-служба мэрии.
По прогнозу синоптиков, в первой и второй декадах февраля горожан ожидают температурные качели — ожидаются колебания от −33 до нуля градусов. Также прогнозируют снег и сильный ветер. В третью декаду установится температура в диапазоне от −33 до −13 градусов.
Эксперты считают, что такая погода может спровоцировать:
- повреждение линий связи и электропередач;
- падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, срыв кровель;
- падение снега, наледей и сосулек с крыш;
- гололедицу;
- нарушение работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличения количества ДТП;
- нарушение устройства и эксплуатации печей и электрооборудования, особенно в частном секторе;
- провал людей и техники под лёд.
Новосибирцев призывают быть осторожными и позаботиться о своей безопасности.
«Чтобы не провалиться под лед, нельзя выходить на ледяную поверхность водоема, если она рыхлая, а кое-где проступает вода, если вы один, а рядом никого нет, и нельзя пускать на лед детей без присмотра взрослых. При угрозе ЧС, связанных с ухудшением дорожной обстановки нужно выбирать скорость и стиль вождения, исходя из ситуации на дороге, соблюдать правила ПДД, а лучше пересесть на общественный транспорт», — резюмируют в ведомстве.
Ранее мы писали о том, что штормовой ветер и потепление до +4 придут в Новосибирскую область.
Андрей Иванов