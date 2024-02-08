На развитие кузбасских сёл в 2024 году направят 524 млн рублей

Так, спортивные, детские игровые площадки создадут в Промышленновском, Мариинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах и обустроят зону отдыха в Промышленновском муниципальном округе. В посёлке Верх-Чебула капитально отремонтируют межпоселенческую центральную библиотеку. А в 2024—2025 годах в пгт. Яя реконструируют общеобразовательную школу № 3 на 486 мест. В целом в области запланировано строительство жилья площадью 65,5 кв. метра.