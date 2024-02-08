На развитие кузбасских сёл в 2024 году направят 524 млн рублей

По данным правительства Кузбасса, в 2024 году на развитие сёл региона направят 524,7 млн рублей. Из них 459,2 млн рублей — средства федерального и регионального бюджетов.
«В Кузбассе больше тысячи сельских населённых пунктов. Наша задача — обеспечить в них комфортные условия проживания и работы. Для этого продолжаем обновление социальных объектов, развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры», — сказал Сергей Цивилев.
Так, спортивные, детские игровые площадки создадут в Промышленновском, Мариинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах и обустроят зону отдыха в Промышленновском муниципальном округе. В посёлке Верх-Чебула капитально отремонтируют межпоселенческую центральную библиотеку. А в 2024—2025 годах в пгт. Яя реконструируют общеобразовательную школу № 3 на 486 мест. В целом в области запланировано строительство жилья площадью 65,5 кв. метра.
Также развитие сёл касается и кадров: для сельскохозяйственников заключат 30 ученических договоров и трудоустроят 298 студентов к ним на производственную практику.