В Пермский край снова вернутся морозы до −30 градусов

По данным синоптиков, уже в ночь на пятницу на территорию региона распространится арктический воздух. Поэтому дневного прогрева почти не будет. С утра похолодает до −13…-18 градусов по краю и до −15…-17 в Перми. Такая же температура воздуха сохранится и днем, с понижением к вечеру до −20.