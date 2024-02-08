В Пермский край снова вернутся морозы до −30 градусов

В Пермском крае завершился теплый период продолжительностью более трех недель. Впереди пермяков ждет длительное похолодание. О погоде рассказали специалисты ГИС-Центра ПГНИУ.
По данным синоптиков, уже в ночь на пятницу на территорию региона распространится арктический воздух. Поэтому дневного прогрева почти не будет. С утра похолодает до −13…-18 градусов по краю и до −15…-17 в Перми. Такая же температура воздуха сохранится и днем, с понижением к вечеру до −20.
К утру субботы, 10 февраля, столбики термометров в краевой столице опустятся до −24 градусов, ожидается прояснение. В дневные часы потеплеет лишь до −16…-18. В последующие двое суток, 11 и 12 февраля, в Прикамье возможно усиление морозов до −25…-30 градусов. Но дневной прогрев вероятно будет значительным до −10…-15.
В середине следующей неделе в Пермском крае ожидается ультраполярное вторжение. В ночные часы температура воздуха опустится ниже −30 градусов. При этом днем будет в пределах −18…-23.