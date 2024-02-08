В Екатеринбурге установят десятки новых светофоров

Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в мэрии города.
— В этом году в Екатеринбурге по двум подпрограммам национального проекта БКД будут заменены в общей сложности 48 светофор, — рассказали в администрации.
Помимо этого, ожидается, что в городе установят видеокамеры с датчиками контроля автомобильного движения на 24 объектах. С них информация будет передаваться прямиком в ЦОД. Это позволит регулировать циклы и решать вопрос с трафиком.
Ранее, в ноябре 2023 года, в Екатеринбурге светофоры установили на 13 перекрестках. Все оборудование оснащено приборами учета электроэнергии, дорожными контроллерами и модемами для автоматического переключения сигналов.