Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Красноярском крае советник губернатора по здравоохранению объехала районы

Наталия Говорушкина оценила инфраструктуру.
Источник: Комсомольская правда

Советник губернатора Красноярского края по здравоохранению оценила состояние районный больниц. Об этом сообщили в правительстве региона.

Наталия Говорушкина проехалась по южной, восточной и западной группе районов. Цель визита — посмотреть инфраструктуру, пообщаться с людьми и оценить проблемы, а также найти пути их решения. Особое внимание она уделила цифровизации местных больниц, а также кадровым вопросам. Следующей точкой визита станет уже север края. Туда Говорушкина должна отправиться в феврале.

Она заверила, что на основе поездок в регионе сформируют стратегию развития медицинских округов. Учитываться будет потенциал каждой конкретной территории.

здоровье