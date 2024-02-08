Собянин рассказал о строительстве станции «Бачуринская» Троицкой линии метро

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ МЦК до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. В настоящее время идет строительство первой очереди Троицкой линии — участка от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» общей протяженностью 26,6 километра. Здесь будет 11 станций — это «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка». Рядом с будущей линией проживают более 1,5 миллиона человек, в том числе свыше 850 тысяч — в пешей доступности от станций, которые расположатся на ней. Со строительством недвижимости число жителей будет расти. Кроме того, открытие новых станций метро простимулирует создание десятков тысяч рабочих мест.