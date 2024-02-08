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Собянин рассказал о строительстве станции «Бачуринская» Троицкой линии метро

Сейчас на станции завершаются монолитные работы и монтируется инженерное оборудование.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Станция «Бачуринская» готова на 70 процентов. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Сейчас строители завершают монолитные работы и монтируют инженерное оборудование. Внутреннюю отделку «Бачуринской» выполнят в стиле супрематизма.

«Бачуринская» станет частью Троицкой линии метрополитена. С открытием станции снизится нагрузка на дороги ТиНАО, а у горожан появится новый скоростной транспорт.

Троицкая линия метро пройдет от станции ЗИЛ МЦК до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. В настоящее время идет строительство первой очереди Троицкой линии — участка от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» общей протяженностью 26,6 километра. Здесь будет 11 станций — это «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская», «Коммунарка». Рядом с будущей линией проживают более 1,5 миллиона человек, в том числе свыше 850 тысяч — в пешей доступности от станций, которые расположатся на ней. Со строительством недвижимости число жителей будет расти. Кроме того, открытие новых станций метро простимулирует создание десятков тысяч рабочих мест.

метро
строительство
Собянин Сергей