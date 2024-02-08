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Реконструкция нижегородского стадиона «Водник» может начаться в этом году

Определяются детали финансирования проекта.
Источник: Время

Работы по реконструкции нижегородского стадиона «Водник» могут начаться в этом году, об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

На сегодняшний день сформирован проект технического задания, который предусматривает сохранение существующего спортивного ядра и создание дополнительной спортивной инфраструктуры.

«Форма и детали финансирования проекта определяются, — заявили в пресс-службе администрации. — Работы по реализации планируются в текущем году».

Ранее стал известен концессионер строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

строительство