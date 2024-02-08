Реконструкция нижегородского стадиона «Водник» может начаться в этом году

Работы по реконструкции нижегородского стадиона «Водник» могут начаться в этом году, об этом ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.
На сегодняшний день сформирован проект технического задания, который предусматривает сохранение существующего спортивного ядра и создание дополнительной спортивной инфраструктуры.
«Форма и детали финансирования проекта определяются, — заявили в пресс-службе администрации. — Работы по реализации планируются в текущем году».
Ранее стал известен концессионер строительства дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.