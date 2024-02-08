Как идет строительство новой объездной в обход Алушты

«Строительство дороги находится на подготовительном этапе. Сейчас идет вырубка леса, там, где будет развязка в районе съезда на село Изобильное. В любом случае компенсационные мероприятия, связанные с восстановлением лесных насаждений, будут проведены. Какая площадь леса будет вырублена, такую же площадь мы восстановим на новом месте по согласованию с министерством экологии и природных ресурсов. Эти мероприятия включены в проект», — сказал Лукашенко.