Резкое усиление морозов ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Атмосферные фронты продолжают формировать неблагоприятную погоду в Казахстане в ближайшие три дня, с 8 по 10 февраля. Об этом сообщили синоптики в РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.