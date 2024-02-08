Резкое усиление морозов ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

— В ближайшие дни Казахстан будет ощущать влияние атмосферных фронтов, связанных с очередным атлантическим циклоном.
Ожидается облачная и ветреная погода, порывы ветра на севере страны будут достигать 23−28, временами 30 м/с, пройдут осадки в виде дождя и снега. В северных регионах прогнозируется сильный снег, метели, помимо этого циклон принесет кратковременное потепление, которое сменится резким усилением морозов.
— На западе и северо-западе страны ближе к 10 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 12−20 мороза.
На остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается.
Ранее в ряде регионов было объявлено штормовое предупреждение с 6 по 9 февраля. В том числе — Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область.
Сегодня на западе, севере Костанайской области ожидается сильный снег. Временами метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 9 февраля 15−20, порывы 23−28 м/с, ночью 9 февраля на юге, востоке области, 8 февраля на западе, юге, востоке области временами 30 м/с и более.
Днем
8 февраля в Акмолинской области ожидается снег. 9 февраля ночью снег, на севере, востоке области сильный снег, днем осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Временами метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем,
9 февраля в Павлодарской области ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15−20, порывы 23−28 м/с, юге, востоке области временами 30 м/с и более.
Напомним, что информация о надвигающемся тропическом шторме на Казахстан и усилении ветра до 100 км/ч является фейком.