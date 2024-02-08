Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Резкое усиление морозов ожидается в Казахстане в ближайшие три дня

Атмосферные фронты продолжают формировать неблагоприятную погоду в Казахстане в ближайшие три дня, с 8 по 10 февраля. Об этом сообщили синоптики в РГП «Казгидромет», передает корреспондент агентства Kazinform.
Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 86% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: unsplash

— В ближайшие дни Казахстан будет ощущать влияние атмосферных фронтов, связанных с очередным атлантическим циклоном.

говорится в сообщении «Казгидромета».

Ожидается облачная и ветреная погода, порывы ветра на севере страны будут достигать 23−28, временами 30 м/с, пройдут осадки в виде дождя и снега. В северных регионах прогнозируется сильный снег, метели, помимо этого циклон принесет кратковременное потепление, которое сменится резким усилением морозов.

— На западе и северо-западе страны ближе к 10 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 12−20 мороза.

добавили в пресс-службе ведомства.

На остальной территории республики в температурном фоне резких изменений не ожидается.

Ранее в ряде регионов было объявлено штормовое предупреждение с 6 по 9 февраля. В том числе — Акмолинская область, Актюбинская область, Жамбылская область, Костанайская область, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Туркестанская область.

Сегодня на западе, севере Костанайской области ожидается сильный снег. Временами метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 9 февраля 15−20, порывы 23−28 м/с, ночью 9 февраля на юге, востоке области, 8 февраля на западе, юге, востоке области временами 30 м/с и более.

Днем 8—9 февраля в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. 8—9 февраля ветер южный, юго-западный 15−20, порывы 23−28 м/с, 8 февраля на юге, западе области, 9 февраля на юге, востоке области временами 30 м/с и более.

8 февраля в Акмолинской области ожидается снег. 9 февраля ночью снег, на севере, востоке области сильный снег, днем осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Временами метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем, 8—9 февраля 15−20, порывы 23−28 м/с, 8—9 февраля на востоке области временами 30 м/с и более.

9 февраля в Павлодарской области ожидаются снег, метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15−20, порывы 23−28 м/с, юге, востоке области временами 30 м/с и более.

Напомним, что информация о надвигающемся тропическом шторме на Казахстан и усилении ветра до 100 км/ч является фейком.