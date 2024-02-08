«Порой хочется достать салфетку и протереть вагон»: депутаты недовольны изношенным и грязным состоянием трамваев в Самаре

— К сожалению белорусские поставщики нас сильно подвели, сорвали все сроки по поставке 12 вагонов, — сказал представитель департамента. — На данный момент поставлено только девять вагонов, из них один сгорел и еще у одного лопнула рама. К счастью, оба случая попадают под гарантию. Во многих из полученных нами вагонов не работает ПО из-за того, что там установлено санкционное обеспечение. Мы выставляем штрафы белорусам и рассматривается вопрос о разрыве с этим поставщиком контракта в пользу другого производителя.