«Порой хочется достать салфетку и протереть вагон»: депутаты недовольны изношенным и грязным состоянием трамваев в Самаре

В думе Самары обсудили работу общественного транспорта, в частности проблемы с трамваями. Депутаты поинтересовались, как произошло, что износ трамваев в Самаре составил 91% и почему руководство ТТУ не било во все колокола в предыдущие годы. Корреспондент «КП-Самара» побывала на заседании и узнала подробности.
Трамваи на ремонте
Работу МП «ТТУ» в Самаре не критикует только ленивый. По изношенным путям ходят вагоны, выпущенные в 70-х годах. Из 167 поездов, которые должны ежедневно курсировать по маршрутам, в декабре выходило 130. В январе ситуация резко ухудшилось, как обычно бывает при скачках температуры. На маршрутах в начале года работали всего 80 составов — меньше половины нормы.
— Я сам езжу в трамвае и прячу лицо — боюсь, что меня узнают и начнут высказывать за состояние вагонов, — сказал председатель гордумы Алексей Дегтев. — Подвижной состав старый, грязный, порой хочется достать влажную салфетку и протереть стекло. Мне не понятно, почему в ТТУ не отслеживали процесс и раньше не били в колокола, что транспорт безнадежно устарел? Вы все на водителей жалуетесь, а может, у нас менеджеры не те?
По данным муниципального предприятия, одна из причин невыхода вагонов на линию — поломки. В межсезонье, когда температура держится в районе ноля и наблюдается сильная влажность, часто выходят из строя электродвигатели. В ТТУ уверяют, что проблема уже решается — подвижной состав сейчас ремонтируют в три смены.
Также в Самаре активно идет работа по обновлению трамваев — закупка новых и капитальный ремонт старых. Предполагается, что в 2024 году капремонт пройдут 10 трамвайных вагонов «Татра». ТТУ собственными силами отремонтирует колесные пары, а кузова для вагонов закупят. Внешне отремонтированный трамвай будет смотреться как совершенно новенький. При стоимости трамвайного вагона в 86 млн рублей, капитальный ремонт за 46 млн выглядит, как очевидная экономия.
Могут разорвать контракт с белорусами
Самарский департамент транспорта на заседании профильного комитета гордумы раскритиковал закупку трамвайных вагонов из Белоруссии.
— К сожалению белорусские поставщики нас сильно подвели, сорвали все сроки по поставке 12 вагонов, — сказал представитель департамента. — На данный момент поставлено только девять вагонов, из них один сгорел и еще у одного лопнула рама. К счастью, оба случая попадают под гарантию. Во многих из полученных нами вагонов не работает ПО из-за того, что там установлено санкционное обеспечение. Мы выставляем штрафы белорусам и рассматривается вопрос о разрыве с этим поставщиком контракта в пользу другого производителя.
В планах городских властей закупка 10 трехсекционных трамваев. На эти цели у властей есть 1 миллиард 600 миллионов и не хватает еще 3,6 миллиарда. Уже на этой неделе глава города Елена Лапушкина встретится с губернатором Дмитрием Азаровым, чтобы рассмотреть варианты помощи со стороны области.
Обновят трамвайные пути
Также в этом году 190 млн потратят на ремонт рельсового пути. Первые три километра, которые пройдут реновацию, — это участок улицы Ново-Садовой от Барбошиной поляны до улицы Ново-Вокзальной, на втором этапе рельсы обновят от Ново-Вокзальной до ТЦ «Апельсин».
С троллейбусами больших проблем нет
При общей проблеме с нехваткой кадров острых нареканий на работу троллейбусов от горожан не поступает. По городу курсируют 75 троллейбусов при нормативе 114. В ТТУ работают над тем, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспорта в направлении заводов «Кузнецов» и «Экран», работники которых особенно часто пользуются троллейбусами.
«Мы не понимаем, зачем “СамараАвтоГаз” закупил маршрутки»
За прошлый год автобусы перевезли 63 млн пассажиров. Ежедневно на линии выходят 360 машин из 386 — 400 единиц положенных по нормативу.
Из 45 маршрутов самарских автобусов 18 работает по контрактам, то есть с оплатой за проделанную работу, 27 получают субсидию за перевозку пассажиров. Эти договора истекут в 2025 году.
В прошлом году город приобрел 50 новеньких автобусов и передал в сублизинг частной компании «СамараАвтоГаз». На вопрос депутатов, за что перевозчик получает такой подарок, особенно при том, в каком печальном состоянии находится подвижной состав, полученный частником в 2018 году, в департаменте ответили, что ТТУ не имеет персонала для автобусных перевозок.
Несмотря на многочисленные жалобы, разорвать отношения с компанией не получится. В марте закончится срок очередного контракта, но ни одна другая компания не претендует на право заняться пассажирскими перевозками в Самаре.
Также чиновникам был задан вопрос по поводу резонансного приобретения «Газелей» перевозчиком.
— Мы не можем ответить, зачем перевозчик купил «Газели». Как частная компания, «СамараАвтоГаз» имеет право покупать что хочет. Мы не знаем, зачем они купили «Газели», может, для другой деятельности, — ответили представители департамента транспорта.
На совещании городские чиновники пообещали в ближайшее время решить вопросы по автобусным маршрутам Куйбышевского района и пояснили, в чем сложность с автобусом № 61.
— В Куйбышевском районе маршруты, которые обслуживаются по схеме субсидирования, с апреля 2025 перейдут на контракт. Пока нам уже удалось стабилизировать 63 маршрут, принимая меры к перевозчику. Что касается 61-го маршрута, то здесь подрядчик несет существенные убытки. Ему мы помогаем, чем можем, — отметили в дептрансе.
СПРАКА КП.
Все автобусы, переданные в 2018 году «СамараАвтоГаз» практически выработали свой ресурс. Они должны быть списаны в 2025 году в связи с прохождением полного срока эксплуатации.
Всего в Самаре на данный момент работают 24 трамвайных маршрута, 15 троллейбусных, 45 автобусных маршрутов с регулируемым тарифом и 16 маршрутных такси со свободной ценой.