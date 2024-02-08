В Краснодаре начали ямочный ремонт Тургеневского моста

Минувшей ночью работы по ямочному ремонту велись также на Северном мосту. В МЦУ отчитались о выполнении 80% работ. Устранены все ямы на полосах по направлению в центр города. Работы продолжатся ночью.



Сроки начала капитального ремонта Тургеневского моста пока не назначены, однако этот вопрос обсуждается. В администрации ранее сообщали, что работы стартуют при доведении финансирования.



Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил завершить ямочный ремонт в муниципалитетах края до 1 мая. Работы проводят по мере наступления благоприятной погоды.



Вячеслав Рыжков.