Мэр Вадим Кстенин поручил усилить борьбу со скользкими дорогами в Воронеже

Воронежские коммунальщики усиливают борьбу с гололедом на улицах города. В последние дни в столице Черноземья возникли температурные «качели»: столбики термометров с «минуса» поднимаются до 0 и выше, а затем снова опускаются. Усугубили ситуацию и осадки — снег и дождь. В связи с этим управление дорожного хозяйства поставило задачу перед районными комбинатами благоустройства: активизироваться.
Сейчас в Воронеже продолжают работы, начатые еще ночью. Посыпают тротуары, остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам. Город очищают от снега специалисты на малой коммунальной технике. Дворники обрабатывают участки противогололедными материалами.
В мэрии отметили, что особое внимание уделяется местам, представляющим опасность для граждан. А именно: нагорным лестницам, пешеходным дорожкам на мостах и путепроводах, спускам и подъемам.
По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина дорожники начали объезды города для контроля хода борьбы со скользкостью. По результатам мониторинга будут оперативно предприниматься меры.
Горожан призвали обращаться в управы районов, если требуется обработать какой-либо скользкий участок дороги, тротуар или другую территорию пескосмесью.
Обращаться следует в рабочее время по телефонам:
— Левобережный район — 254−74−03;
— Советский район — 263−04−04, 278−76−05, 263−49−25;
— Коминтерновский район — 206−76−98;
— Ленинский район — 277−05−10;
— Железнодорожный район — 223−04−86;
— Центральный район — 252−44−42.