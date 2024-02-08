Мэр Вадим Кстенин поручил усилить борьбу со скользкими дорогами в Воронеже

Воронежские коммунальщики усиливают борьбу с гололедом на улицах города. В последние дни в столице Черноземья возникли температурные «качели»: столбики термометров с «минуса» поднимаются до 0 и выше, а затем снова опускаются. Усугубили ситуацию и осадки — снег и дождь. В связи с этим управление дорожного хозяйства поставило задачу перед районными комбинатами благоустройства: активизироваться.