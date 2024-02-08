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Мэр Вадим Кстенин поручил усилить борьбу со скользкими дорогами в Воронеже

Горожане могут обратиться в управы и сообщить об участке, который нужно обработать противогололедными материалами.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 80% 766 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

Воронежские коммунальщики усиливают борьбу с гололедом на улицах города. В последние дни в столице Черноземья возникли температурные «качели»: столбики термометров с «минуса» поднимаются до 0 и выше, а затем снова опускаются. Усугубили ситуацию и осадки — снег и дождь. В связи с этим управление дорожного хозяйства поставило задачу перед районными комбинатами благоустройства: активизироваться.

Сейчас в Воронеже продолжают работы, начатые еще ночью. Посыпают тротуары, остановочные площадки, подходы к пешеходным переходам. Город очищают от снега специалисты на малой коммунальной технике. Дворники обрабатывают участки противогололедными материалами.

В мэрии отметили, что особое внимание уделяется местам, представляющим опасность для граждан. А именно: нагорным лестницам, пешеходным дорожкам на мостах и путепроводах, спускам и подъемам.

По поручению главы Воронежа Вадима Кстенина дорожники начали объезды города для контроля хода борьбы со скользкостью. По результатам мониторинга будут оперативно предприниматься меры.

Горожан призвали обращаться в управы районов, если требуется обработать какой-либо скользкий участок дороги, тротуар или другую территорию пескосмесью.

Обращаться следует в рабочее время по телефонам:

— Левобережный район — 254−74−03;

— Советский район — 263−04−04, 278−76−05, 263−49−25;

— Коминтерновский район — 206−76−98;

— Ленинский район — 277−05−10;

— Железнодорожный район — 223−04−86;

— Центральный район — 252−44−42.

ЖКХ