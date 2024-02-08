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Раскрыто значение символов в Японском саду Краснодара

Японский сад Краснодара является главной точкой притяжения для жителей и гостей города. В официальном телеграм-канале (18+) зоны отдыха появилась информация о символике на одной из ее локаций.

Сообщается, что для японской культуры огромную часть занимают символические животные. Так, на входе в сад посетители могут увидеть изображение льва, дракона и быка.

Львы Комаину — стражи храмов Японии. Лев традиционно символизирует могущество, силу и защиту. Японский символ животного в виде льва часто ассоциируется с местами поклонения, также считается, что они отгоняют злых духов.

Многие также знают, как ценна Сакура в Японии. Она считается символом скоротечности жизни в связи с тем, что период активного цветения обычно занимает всего около двух недель. Рассмотреть детали своими глазами можно у ворот Карамон при входе в Японский сад.

Напомним, ранее жители краевой столицы выступили за новую систему пропуска в популярную локацию. Очереди на входе вызвали бурное обсуждение среди горожан. Одни считают, что стоит сделать проход платным, другие наоборот — голосуют против терминала с QR-кодами.

архитектура