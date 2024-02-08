В Казани на семи улицах до осени ограничат движение

В Казани до осени ограничат движение на семи улицах. Это связано с проведением ремонта. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.
Согласно документу, до конца сентября 2024 года проезд закроют на улицах Хади Такташа и Туфана Миннуллина. Там будут проводить ремонт ливневой канализации.
А на Оренбургском тракте, проспектах Победы и Ямашева, на улицах Фатыха Амирхана и Павлюхина ограничения на проезд транспорта будут действовать до конца ноября. Все из-за установки лифтов надземных пешеходных переходов.
Напомним, из-за «Игр будущего» в Казани ограничат движение авто на нескольких улицах.