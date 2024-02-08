Птицу с плачем ребенка выбросило на берег Анапы

На берег Анапы выбросило необычную птицу — Чомгу. В Государственном природном заповеднике «Утриш» рассказали подробннее, как жители и гости курорта могут помочь этим пернатым.
— Чомга и черношейная поганка взлетают только с воды после длинного разбега, поэтому, попав на песчаный берег, птицы оказываются в ловушке, — отметили специалисты заповедника.
Как пояснили эксперты, своеобразное строение лап делает их неуклюжими на суше. В связи с этим, пернатым угрожает опасность со стороны бродячих собак и всеядных птиц таких, как вороны.
Горожане могут самостоятельно помочь птенцам. Для этого их необходимо взять и перенести в воду, в тихую гладь. В Анапском районе такими местаи служат речка Анапка и лиманы.
Чомга, помимо интересного внешнего вида, издает крик, похожий на плач ребенка. Чтобы во время транспортировки птица не клюнула, на голову ей можно надеть полиэтиленовый пакет.
В материале использовано видео (6+) t.me/krasnodarmediasu (18+) репост t.me/utrishgpz (18+).